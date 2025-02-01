Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Фартинг 1906 года (Великобритания, Эдуард VII)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,8 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,340,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Эдуард VII
- Номинал Фартинг
- Год 1906
- Правитель Эдуард VII (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1906 года. Это бронзовая монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 615 проданному на аукционе Александр за 890 RUB. Торги состоялись 18 апреля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Pesek Auctions (1)
- Russiancoin (5)
- UBS (1)
- Александр (8)
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
Для продажи Фартинг 1906 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск