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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

2 пенса 1906 года (Великобритания, Эдуард VII)

Аверс монеты - 2 пенса 1906 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Эдуард VII Реверс монеты - 2 пенса 1906 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Эдуард VII

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,94 гр
  • Чистого серебра (0,028 oz) 0,8695 гр
  • Диаметр 13 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 11,000
  • Тираж PROOF 11,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Эдуард VII
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1906
  • Правитель Эдуард VII (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1906 года. Это серебряная монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 989 проданному на аукционе Ibrahim's Collectibles за 125 EUR. Торги состоялись 25 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 2 пенса 1906 на аукционе Ibrahim's Collectibles - November 26, 2023
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 26 ноября 2023
Сохранность PL67 PCGS
Цена
137 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Великобритания 2 пенса 1906 на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность UNC PL
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Великобритания 2 пенса 1906 на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность UNC PL
Цена
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Великобритания 2 пенса 1906 на аукционе Heritage - May 29, 2014
Великобритания 2 пенса 1906 на аукционе Heritage - May 29, 2014
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2014
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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