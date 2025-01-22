Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1/2 пенни 1910 года (Великобритания, Эдуард VII)
Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 5,6 гр
- Диаметр 25,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 10,770,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Эдуард VII
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1910
- Правитель Эдуард VII (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1910 года. Это бронзовая монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 72161 проданному на аукционе Stack's Bowers за 130 USD. Торги состоялись 23 октября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 23 октября 2019
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 130 USD
Продавец Stephen Album
Дата 20 января 2018
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 22 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 7 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 5 июня 2012
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Где продать?
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