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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1/2 пенни 1910 года (Великобритания, Эдуард VII)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1910 года - цена монеты - Великобритания, Эдуард VII Реверс монеты - 1/2 пенни 1910 года - цена монеты - Великобритания, Эдуард VII

Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 5,6 гр
  • Диаметр 25,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,770,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Эдуард VII
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1910
  • Правитель Эдуард VII (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1910 года. Это бронзовая монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 72161 проданному на аукционе Stack's Bowers за 130 USD. Торги состоялись 23 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 пенни 1910 на аукционе BAC - October 1, 2024
Продавец BAC
Дата 1 октября 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1910 на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1910 на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1910 на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Великобритания 1/2 пенни 1910 на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 40 PLN
Великобритания 1/2 пенни 1910 на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1910 на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1910 на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1910 на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1910 на аукционе Solidus Numismatik - March 9, 2021
Продавец Solidus Numismatik
Дата 9 марта 2021
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1910 на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1910 на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1910 на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1910 на аукционе Stack's - October 23, 2019
Великобритания 1/2 пенни 1910 на аукционе Stack's - October 23, 2019
Продавец Stack's
Дата 23 октября 2019
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 130 USD
Великобритания 1/2 пенни 1910 на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1910 на аукционе Stephen Album - January 20, 2018
Продавец Stephen Album
Дата 20 января 2018
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1910 на аукционе Davissons Ltd. - February 22, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 22 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1910 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - November 7, 2015
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 7 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1910 на аукционе Heritage - June 5, 2012
Великобритания 1/2 пенни 1910 на аукционе Heritage - June 5, 2012
Продавец Heritage
Дата 5 июня 2012
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1910 на аукционе Heritage - October 11, 2009
Великобритания 1/2 пенни 1910 на аукционе Heritage - October 11, 2009
Продавец Heritage
Дата 11 октября 2009
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/2 пенни 1910 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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