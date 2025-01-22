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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1910 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1910
Средняя цена 520 $
Продажи
2 262
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1910
Средняя цена 280 $
Продажи
3 144

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1910
Средняя цена 120 $
Продажи
0 40
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1910
Средняя цена 80 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
Фартинг 1910
Средняя цена 30 $
Продажи
0 12

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1910
Средняя цена 130 $
Продажи
1 149
Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1910
Средняя цена 60 $
Продажи
1 76
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1910
Средняя цена 75 $
Продажи
0 121
Аверс
Реверс
6 пенсов 1910
Средняя цена 15 $
Продажи
0 74
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1910
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1910
Средняя цена
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
2 пенса 1910
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Пенни 1910
Средняя цена
Продажи
0 0
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