Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
2 пенса 1910 года (Великобритания, Эдуард VII)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,94 гр
- Чистого серебра (0,028 oz) 0,8695 гр
- Диаметр 13 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 2,998
- Тираж PROOF 2,998
Описание
- Страна Великобритания
- Период Эдуард VII
- Номинал 2 пенса
- Год 1910
- Правитель Эдуард VII (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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