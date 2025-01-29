Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Фартинг 1910 года (Великобритания, Эдуард VII)
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,8 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,598,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Эдуард VII
- Номинал Фартинг
- Год 1910
- Правитель Эдуард VII (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1910 года. Это бронзовая монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 64589 проданному на аукционе Heritage Auctions за 81 USD. Торги состоялись 26 января 2022.
Сохранность
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Продавец Heritage
Дата 2 февраля 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 2 февраля 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 января 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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