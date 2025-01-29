flag
Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Фартинг 1910 года (Великобритания, Эдуард VII)

Аверс монеты - Фартинг 1910 года - цена монеты - Великобритания, Эдуард VII Реверс монеты - Фартинг 1910 года - цена монеты - Великобритания, Эдуард VII

Фотография: FESOJK s.r.o.

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,8 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,598,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Эдуард VII
  • Номинал Фартинг
  • Год 1910
  • Правитель Эдуард VII (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1910 года. Это бронзовая монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 64589 проданному на аукционе Heritage Auctions за 81 USD. Торги состоялись 26 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Coinhouse (3)
  • Heritage (4)
  • Russiancoin (2)
  • Александр (3)
Великобритания Фартинг 1910 на аукционе Russiancoin - October 17, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 17 октября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1910 на аукционе Russiancoin - August 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1910 на аукционе Александр - March 21, 2024
Великобритания Фартинг 1910 на аукционе Александр - March 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 марта 2024
Сохранность AU58 NNC
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 450 RUB
Великобритания Фартинг 1910 на аукционе Coinhouse - February 10, 2024
Великобритания Фартинг 1910 на аукционе Coinhouse - February 10, 2024
Продавец Coinhouse
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Великобритания Фартинг 1910 на аукционе Александр - January 25, 2024
Великобритания Фартинг 1910 на аукционе Александр - January 25, 2024
Продавец Александр
Дата 25 января 2024
Сохранность AU58 NNC
Цена
Великобритания Фартинг 1910 на аукционе Александр - December 11, 2023
Великобритания Фартинг 1910 на аукционе Александр - December 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 декабря 2023
Сохранность AU58 NNC
Цена
Великобритания Фартинг 1910 на аукционе Heritage - February 2, 2023
Продавец Heritage
Дата 2 февраля 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1910 на аукционе Heritage - February 2, 2023
Продавец Heritage
Дата 2 февраля 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1910 на аукционе Coinhouse - June 26, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 26 июня 2022
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1910 на аукционе Heritage - January 27, 2022
Продавец Heritage
Дата 27 января 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1910 на аукционе Coinhouse - June 23, 2018
Великобритания Фартинг 1910 на аукционе Coinhouse - June 23, 2018
Продавец Coinhouse
Дата 23 июня 2018
Сохранность XF
Цена
Великобритания Фартинг 1910 на аукционе Heritage - September 15, 2016
Великобритания Фартинг 1910 на аукционе Heritage - September 15, 2016
Продавец Heritage
Дата 15 сентября 2016
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи Фартинг 1910 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 466
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Эдуарда VII Монеты Великобритании 1910 года Все британские монеты британские бронзовые монеты британские монеты номиналом Фартинг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatica Ranieri S.r.l.
Аукцион 29 янв. 2025
Top lot
Top lot
World Money Fair
Аукцион 1 февр. 2025
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 22 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть