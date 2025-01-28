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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Пенни 1910 года "Тип 1902-1910" (Великобритания, Эдуард VII)

Аверс монеты - Пенни 1910 года "Тип 1902-1910" - цена монеты - Великобритания, Эдуард VII Реверс монеты - Пенни 1910 года "Тип 1902-1910" - цена монеты - Великобритания, Эдуард VII

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 9,4 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 29,549,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Эдуард VII
  • Номинал Пенни
  • Год 1910
  • Правитель Эдуард VII (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1910 года. Это бронзовая монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1300 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 400 USD. Торги состоялись 13 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stephen Album (3)
  • WAG (2)
  • WCN (1)
  • Русское Наследие (1)
Продавец WCN
Дата 19 декабря 2024
Сохранность XF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Великобритания Пенни 1910 на аукционе CoinsNB - December 14, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 14 декабря 2024
Сохранность UNC
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 14 EUR
Великобритания Пенни 1910 на аукционе Russiancoin - October 17, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 17 октября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1910 на аукционе Stephen Album - September 22, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 22 сентября 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1910 на аукционе Russiancoin - September 19, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 19 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1910 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - July 10, 2024
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 10 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Пенни 1910 на аукционе Stephen Album - October 31, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1910 на аукционе Stack's - August 24, 2023
Великобритания Пенни 1910 на аукционе Stack's - August 24, 2023
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2023
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1910 на аукционе Heritage - August 3, 2023
Продавец Heritage
Дата 3 августа 2023
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1910 на аукционе Heritage - July 13, 2023
Продавец Heritage
Дата 13 июля 2023
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1910 на аукционе Numismatica Luciani - April 25, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 25 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1910 на аукционе Numismatica Luciani - March 11, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 11 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания Пенни 1910 на аукционе Macho & Chlapovič - October 19, 2022
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1910 на аукционе NOONANS - September 29, 2022
Продавец NOONANS
Дата 29 сентября 2022
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1910 на аукционе Русское Наследие - June 19, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность G
Цена
Великобритания Пенни 1910 на аукционе Coin Cabinet - February 27, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 27 февраля 2022
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
******
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Великобритания Пенни 1910 на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания Пенни 1910 на аукционе Aureo & Calicó - February 17, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания Пенни 1910 на аукционе CNG - October 2, 2019
Продавец CNG
Дата 2 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Великобритания Пенни 1910 на аукционе WAG - October 7, 2018
Продавец WAG
Дата 7 октября 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Великобритания Пенни 1910 на аукционе Stephen Album - September 14, 2018
Продавец Stephen Album
Дата 14 сентября 2018
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Пенни 1910 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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