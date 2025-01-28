Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Пенни 1910 года "Тип 1902-1910" (Великобритания, Эдуард VII)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 9,4 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 29,549,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Эдуард VII
- Номинал Пенни
- Год 1910
- Правитель Эдуард VII (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1910 года. Это бронзовая монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1300 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 400 USD. Торги состоялись 13 сентября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (1)
- CNG (1)
- Coin Cabinet (1)
- CoinsNB (1)
- DNW (1)
- Goldberg (2)
- Heritage (12)
- Katz (1)
- Macho & Chlapovič (1)
- NOONANS (1)
- Numismatica Luciani (2)
- Russiancoin (2)
- Spink (4)
- Stack's (1)
- Stanley Gibbons Baldwin's (2)
- Stephen Album (3)
- WAG (2)
- WCN (1)
- Русское Наследие (1)
Продавец Stephen Album
Дата 22 сентября 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2023
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 3 августа 2023
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 13 июля 2023
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Numismatica Luciani
Дата 25 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец NOONANS
Дата 29 сентября 2022
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Coin Cabinet
Дата 27 февраля 2022
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
12
Где продать?
Для продажи Пенни 1910 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск