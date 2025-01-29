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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

3 пенса 1910 года (Великобритания, Эдуард VII)

Аверс монеты - 3 пенса 1910 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Эдуард VII Реверс монеты - 3 пенса 1910 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Эдуард VII

Фотография: BAC Numismatics

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,4 гр
  • Чистого серебра (0,0416 oz) 1,295 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,565,000
  • Тираж PROOF 1,140

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Эдуард VII
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1910
  • Правитель Эдуард VII (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1910 года. Это серебряная монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 88 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 200 GBP. Торги состоялись 20 марта 2019.

Сохранность
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  • London Coins (1)
Великобритания 3 пенса 1910 на аукционе BAC - December 10, 2024
Продавец BAC
Дата 10 декабря 2024
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1910 на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1910 на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1910 на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1910 на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1910 на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1910 на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1910 на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1910 на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1910 на аукционе London Coins - September 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 3 пенса 1910 на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1910 на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1910 на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1910 на аукционе Karamitsos - October 10, 2015
Продавец Karamitsos
Дата 10 октября 2015
Сохранность VF
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 2.1 EUR
Великобритания 3 пенса 1910 на аукционе Karamitsos - July 4, 2015
Продавец Karamitsos
Дата 4 июля 2015
Сохранность VF
Цена

Где продать?

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