Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1/2 пенни 1909 года (Великобритания, Эдуард VII)
Фотография: Stanley Gibbons Baldwin's
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 5,6 гр
- Диаметр 25,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,279,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Эдуард VII
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1909
- Правитель Эдуард VII (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1909 года. Это бронзовая монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1814 проданному на аукционе Spink UK за 180 GBP. Торги состоялись 26 марта 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 10 июня 2021
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
126 $
Цена в валюте аукциона 126 USD
Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
168 $
Цена в валюте аукциона 168 USD
Продавец Goldberg
Дата 20 февраля 2018
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 7 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
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Где продать?
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