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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1909 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1909
Средняя цена 570 $
Продажи
3 207
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1909
Средняя цена 290 $
Продажи
0 108

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1909
Средняя цена 230 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1909
Средняя цена 120 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
Фартинг 1909
Средняя цена 7 $
Продажи
0 10

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1909
Средняя цена 340 $
Продажи
0 153
Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1909
Средняя цена 95 $
Продажи
0 52
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1909
Средняя цена 25 $
Продажи
0 51
Аверс
Реверс
6 пенсов 1909
Средняя цена 20 $
Продажи
1 58
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1909
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1909
Средняя цена 15 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
2 пенса 1909
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Пенни 1909
Средняя цена
Продажи
0 0
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