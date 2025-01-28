Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
3 пенса 1909 года (Великобритания, Эдуард VII)
Фотография: CoinsNB
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,4 гр
- Чистого серебра (0,0416 oz) 1,295 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,054,999
- Тираж PROOF 1,983
Описание
- Страна Великобритания
- Период Эдуард VII
- Номинал 3 пенса
- Год 1909
- Правитель Эдуард VII (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1909 года. Это серебряная монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 87 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 100 GBP. Торги состоялись 20 марта 2019.
Сохранность
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Продавец Heritage
Дата 20 сентября 2012
Сохранность AU58 NGC
Цена
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