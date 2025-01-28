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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

3 пенса 1909 года (Великобритания, Эдуард VII)

Аверс монеты - 3 пенса 1909 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Эдуард VII Реверс монеты - 3 пенса 1909 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Эдуард VII

Фотография: CoinsNB

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,4 гр
  • Чистого серебра (0,0416 oz) 1,295 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,054,999
  • Тираж PROOF 1,983

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Эдуард VII
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1909
  • Правитель Эдуард VII (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1909 года. Это серебряная монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 87 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 100 GBP. Торги состоялись 20 марта 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • BAC (11)
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  • Pesek Auctions (2)
  • TMAJK sro (1)
Великобритания 3 пенса 1909 на аукционе BAC - August 27, 2024
Продавец BAC
Дата 27 августа 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1909 на аукционе CoinsNB - March 23, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 23 марта 2024
Сохранность AU
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 14 EUR
Великобритания 3 пенса 1909 на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Великобритания 3 пенса 1909 на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 3 пенса 1909 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Великобритания 3 пенса 1909 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Великобритания 3 пенса 1909 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Великобритания 3 пенса 1909 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 3 пенса 1909 на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1909 на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1909 на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1909 на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1909 на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1909 на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1909 на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1909 на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1909 на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1909 на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1909 на аукционе Heritage - September 20, 2012
Великобритания 3 пенса 1909 на аукционе Heritage - September 20, 2012
Продавец Heritage
Дата 20 сентября 2012
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1909 на аукционе Heritage - August 9, 2012
Великобритания 3 пенса 1909 на аукционе Heritage - August 9, 2012
Продавец Heritage
Дата 9 августа 2012
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

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