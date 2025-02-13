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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Фартинг 1909 года (Великобритания, Эдуард VII)

Аверс монеты - Фартинг 1909 года - цена монеты - Великобритания, Эдуард VII Реверс монеты - Фартинг 1909 года - цена монеты - Великобритания, Эдуард VII

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,8 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,852,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Эдуард VII
  • Номинал Фартинг
  • Год 1909
  • Правитель Эдуард VII (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1909 года. Это бронзовая монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 176 проданному на аукционе Attica Auctions за 18 EUR. Торги состоялись 1 декабря 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Attica Auctions (1)
  • Katz (1)
  • Nomisma (1)
  • Russiancoin (4)
  • Александр (3)
Великобритания Фартинг 1909 на аукционе Russiancoin - October 17, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 17 октября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1909 на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1909 на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 300 RUB
Великобритания Фартинг 1909 на аукционе Russiancoin - May 30, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1909 на аукционе Александр - April 18, 2024
Великобритания Фартинг 1909 на аукционе Александр - April 18, 2024
Продавец Александр
Дата 18 апреля 2024
Сохранность AU58
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 1108 RUB
Великобритания Фартинг 1909 на аукционе Александр - January 25, 2024
Великобритания Фартинг 1909 на аукционе Александр - January 25, 2024
Продавец Александр
Дата 25 января 2024
Сохранность AU58
Цена
Великобритания Фартинг 1909 на аукционе Александр - December 11, 2023
Великобритания Фартинг 1909 на аукционе Александр - December 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 декабря 2023
Сохранность AU58
Цена
Великобритания Фартинг 1909 на аукционе Attica Auctions - December 1, 2022
Продавец Attica Auctions
Дата 1 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Фартинг 1909 на аукционе Nomisma - November 28, 2021
Продавец Nomisma
Дата 28 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
Великобритания Фартинг 1909 на аукционе Katz - December 18, 2016
Продавец Katz
Дата 18 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

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