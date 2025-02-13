Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Фартинг 1909 года (Великобритания, Эдуард VII)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,8 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,852,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Эдуард VII
- Номинал Фартинг
- Год 1909
- Правитель Эдуард VII (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1909 года. Это бронзовая монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 176 проданному на аукционе Attica Auctions за 18 EUR. Торги состоялись 1 декабря 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Attica Auctions (1)
- Katz (1)
- Nomisma (1)
- Russiancoin (4)
- Александр (3)
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 300 RUB
Продавец Attica Auctions
Дата 1 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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