Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
4 пенса (1 Грот) 1909 года (Великобритания, Эдуард VII)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,89 гр
- Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 2,428
- Тираж PROOF 2,428
Описание
- Страна Великобритания
- Период Эдуард VII
- Номинал 4 пенса (1 Грот)
- Год 1909
- Правитель Эдуард VII (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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