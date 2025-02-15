Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1/2 пенни 1907 года (Великобритания, Эдуард VII)
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 5,6 гр
- Диаметр 25,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 16,849,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Эдуард VII
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1907
- Правитель Эдуард VII (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1907 года. Это бронзовая монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 65204 проданному на аукционе Heritage Auctions за 104 USD. Торги состоялись 29 июня 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 29 июня 2017
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
104 $
Цена в валюте аукциона 104 USD
Продавец Stephen Album
Дата 17 сентября 2016
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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