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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1907 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1907
Средняя цена 570 $
Продажи
1 225
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1907
Средняя цена 290 $
Продажи
0 119

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1907
Средняя цена 35 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1907
Средняя цена 10 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
Фартинг 1907
Средняя цена 3 $
Продажи
0 15

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1907
Средняя цена 310 $
Продажи
1 121
Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1907
Средняя цена 140 $
Продажи
1 73
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1907
Средняя цена 75 $
Продажи
0 112
Аверс
Реверс
6 пенсов 1907
Средняя цена 45 $
Продажи
0 40
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1907
Средняя цена 45 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
3 пенса 1907
Средняя цена 160 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
2 пенса 1907
Средняя цена 55 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Пенни 1907
Средняя цена 35 $
Продажи
0 4
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