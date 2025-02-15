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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Пенни 1907 года "Тип 1902-1910" (Великобритания, Эдуард VII)

Аверс монеты - Пенни 1907 года "Тип 1902-1910" - цена монеты - Великобритания, Эдуард VII Реверс монеты - Пенни 1907 года "Тип 1902-1910" - цена монеты - Великобритания, Эдуард VII

Фотография: St James’s Auction

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 9,4 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 47,322,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Эдуард VII
  • Номинал Пенни
  • Год 1907
  • Правитель Эдуард VII (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1907 года. Это бронзовая монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 39216 проданному на аукционе Heritage Auctions за 408 USD. Торги состоялись 29 июля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • TMAJK sro (1)
  • UBS (1)
  • Varesi (1)
Великобритания Пенни 1907 на аукционе BAC - December 10, 2024
Продавец BAC
Дата 10 декабря 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Пенни 1907 на аукционе Stack's - October 20, 2024
Великобритания Пенни 1907 на аукционе Stack's - October 20, 2024
Продавец Stack's
Дата 20 октября 2024
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
Великобритания Пенни 1907 на аукционе Russiancoin - October 17, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 17 октября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1907 на аукционе Katz - September 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Великобритания Пенни 1907 на аукционе Russiancoin - September 19, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 19 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1907 на аукционе Klondike Auction - September 8, 2024
Продавец Klondike Auction
Дата 8 сентября 2024
Сохранность MS62 RD NGC
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Великобритания Пенни 1907 на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Пенни 1907 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Великобритания Пенни 1907 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания Пенни 1907 на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Пенни 1907 на аукционе Klondike Auction - January 10, 2024
Продавец Klondike Auction
Дата 10 января 2024
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
Великобритания Пенни 1907 на аукционе Holmasto - December 16, 2023
Продавец Holmasto
Дата 16 декабря 2023
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1907 на аукционе St James’s - October 19, 2023
Продавец St James’s
Дата 19 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1907 на аукционе TMAJK sro - September 28, 2023
Великобритания Пенни 1907 на аукционе TMAJK sro - September 28, 2023
Продавец TMAJK sro
Дата 28 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1907 на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Пенни 1907 на аукционе Stephen Album - April 11, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 11 апреля 2023
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1907 на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Великобритания Пенни 1907 на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1907 на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Пенни 1907 на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Пенни 1907 на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Пенни 1907 на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2022
Великобритания Пенни 1907 на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2022
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания Пенни 1907 на аукционе Varesi - February 6, 2022
Продавец Varesi
Дата 6 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи Пенни 1907 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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