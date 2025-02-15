Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Пенни 1907 года "Тип 1902-1910" (Великобритания, Эдуард VII)
Фотография: St James’s Auction
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 9,4 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 47,322,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Эдуард VII
- Номинал Пенни
- Год 1907
- Правитель Эдуард VII (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1907 года. Это бронзовая монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 39216 проданному на аукционе Heritage Auctions за 408 USD. Торги состоялись 29 июля 2018.
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Продавец Klondike Auction
Дата 8 сентября 2024
Сохранность MS62 RD NGC
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Продавец Stephen Album
Дата 11 апреля 2023
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
******
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Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
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