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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Пенни 1907 года "Тип 1902-1910" (Великобритания, Эдуард VII)

Аверс монеты - Пенни 1907 года "Тип 1902-1910" - цена серебряной монеты - Великобритания, Эдуард VII Реверс монеты - Пенни 1907 года "Тип 1902-1910" - цена серебряной монеты - Великобритания, Эдуард VII

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,47 гр
  • Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
  • Диаметр 11 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 18,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Эдуард VII
  • Номинал Пенни
  • Год 1907
  • Правитель Эдуард VII (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1907 года. Это серебряная монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 63590 проданному на аукционе Heritage Auctions за 336 USD. Торги состоялись 19 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • CHS Basel Numismatics (1)
  • Coinhouse (1)
  • GGN (1)
  • Heritage (1)
Великобритания Пенни 1907 на аукционе CHS Basel Numismatics - August 1, 2023
Продавец CHS Basel Numismatics
Дата 1 августа 2023
Сохранность UNC PL
Цена
Великобритания Пенни 1907 на аукционе Coinhouse - December 18, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 18 декабря 2022
Сохранность UNC PL
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Великобритания Пенни 1907 на аукционе Heritage - February 4, 2016
Великобритания Пенни 1907 на аукционе Heritage - February 4, 2016
Продавец Heritage
Дата 4 февраля 2016
Сохранность MS66 NGC
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 54 USD
Великобритания Пенни 1907 на аукционе GGN - September 21, 1996
Продавец GGN
Дата 21 сентября 1996
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

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