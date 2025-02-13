Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Пенни 1907 года "Тип 1902-1910" (Великобритания, Эдуард VII)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,47 гр
- Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
- Диаметр 11 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 18,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Эдуард VII
- Номинал Пенни
- Год 1907
- Правитель Эдуард VII (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1907 года. Это серебряная монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 63590 проданному на аукционе Heritage Auctions за 336 USD. Торги состоялись 19 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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