Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Фартинг 1907 года (Великобритания, Эдуард VII)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,8 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,399,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Эдуард VII
- Номинал Фартинг
- Год 1907
- Правитель Эдуард VII (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1907 года. Это бронзовая монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 62088 проданному на аукционе Heritage Auctions за 558 USD. Торги состоялись 18 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 350 RUB
Продавец Александр
Дата 22 февраля 2024
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 23 января 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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