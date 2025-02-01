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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Фартинг 1907 года (Великобритания, Эдуард VII)

Аверс монеты - Фартинг 1907 года - цена монеты - Великобритания, Эдуард VII Реверс монеты - Фартинг 1907 года - цена монеты - Великобритания, Эдуард VII

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,8 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,399,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Эдуард VII
  • Номинал Фартинг
  • Год 1907
  • Правитель Эдуард VII (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1907 года. Это бронзовая монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 62088 проданному на аукционе Heritage Auctions за 558 USD. Торги состоялись 18 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Heritage (1)
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  • Russiancoin (5)
  • TMAJK sro (1)
  • Александр (7)
Великобритания Фартинг 1907 на аукционе Russiancoin - October 17, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 17 октября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1907 на аукционе Russiancoin - May 30, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 350 RUB
Великобритания Фартинг 1907 на аукционе Александр - April 18, 2024
Великобритания Фартинг 1907 на аукционе Александр - April 18, 2024
Продавец Александр
Дата 18 апреля 2024
Сохранность AU55
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 950 RUB
Великобритания Фартинг 1907 на аукционе Александр - February 22, 2024
Великобритания Фартинг 1907 на аукционе Александр - February 22, 2024
Продавец Александр
Дата 22 февраля 2024
Сохранность MS61 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1907 на аукционе Александр - January 25, 2024
Великобритания Фартинг 1907 на аукционе Александр - January 25, 2024
Продавец Александр
Дата 25 января 2024
Сохранность MS61 PCGS
Цена
Великобритания Фартинг 1907 на аукционе Александр - January 25, 2024
Великобритания Фартинг 1907 на аукционе Александр - January 25, 2024
Продавец Александр
Дата 25 января 2024
Сохранность AU55
Цена
Великобритания Фартинг 1907 на аукционе Александр - December 11, 2023
Великобритания Фартинг 1907 на аукционе Александр - December 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 декабря 2023
Сохранность MS61 PCGS
Цена
Великобритания Фартинг 1907 на аукционе Александр - December 11, 2023
Великобритания Фартинг 1907 на аукционе Александр - December 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 декабря 2023
Сохранность AU55
Цена
Великобритания Фартинг 1907 на аукционе Александр - November 13, 2023
Великобритания Фартинг 1907 на аукционе Александр - November 13, 2023
Продавец Александр
Дата 13 ноября 2023
Сохранность MS61 PCGS
Цена
Великобритания Фартинг 1907 на аукционе TMAJK sro - September 28, 2023
Великобритания Фартинг 1907 на аукционе TMAJK sro - September 28, 2023
Продавец TMAJK sro
Дата 28 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Фартинг 1907 на аукционе Russiancoin - January 23, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 23 января 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания Фартинг 1907 на аукционе Russiancoin - September 27, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 27 сентября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1907 на аукционе Russiancoin - May 17, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 17 мая 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1907 на аукционе Katz - December 18, 2016
Продавец Katz
Дата 18 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
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Великобритания Фартинг 1907 на аукционе Heritage - October 18, 2012
Великобритания Фартинг 1907 на аукционе Heritage - October 18, 2012
Продавец Heritage
Дата 18 октября 2012
Сохранность MS67 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Фартинг 1907 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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