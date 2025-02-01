Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
3 пенса 1907 года (Великобритания, Эдуард VII)
Фотография: Galleria Auctions Tokyo
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,4 гр
- Чистого серебра (0,0416 oz) 1,295 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,841,000
- Тираж PROOF 11,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Эдуард VII
- Номинал 3 пенса
- Год 1907
- Правитель Эдуард VII (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1907 года. Это серебряная монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1069 проданному на аукционе Galleria Auctions Tokyo за 50000 JPY. Торги состоялись 7 сентября 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Galleria Auctions Tokyo
Дата 7 сентября 2024
Сохранность PL67 PCGS
Цена
351 $
Цена в валюте аукциона 50000 JPY
Где продать?
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