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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

3 пенса 1907 года (Великобритания, Эдуард VII)

Аверс монеты - 3 пенса 1907 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Эдуард VII Реверс монеты - 3 пенса 1907 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Эдуард VII

Фотография: Galleria Auctions Tokyo

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,4 гр
  • Чистого серебра (0,0416 oz) 1,295 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,841,000
  • Тираж PROOF 11,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Эдуард VII
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1907
  • Правитель Эдуард VII (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1907 года. Это серебряная монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1069 проданному на аукционе Galleria Auctions Tokyo за 50000 JPY. Торги состоялись 7 сентября 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 3 пенса 1907 на аукционе Galleria Auctions Tokyo - September 7, 2024
Продавец Galleria Auctions Tokyo
Дата 7 сентября 2024
Сохранность PL67 PCGS
Цена
351 $
Цена в валюте аукциона 50000 JPY
Великобритания 3 пенса 1907 на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Великобритания 3 пенса 1907 на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 3 пенса 1907 на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 3 пенса 1907 на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 3 пенса 1907 на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 3 пенса 1907 на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 3 пенса 1907 на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 3 пенса 1907 на аукционе Heritage - April 17, 2014
Великобритания 3 пенса 1907 на аукционе Heritage - April 17, 2014
Продавец Heritage
Дата 17 апреля 2014
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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