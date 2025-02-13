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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

4 пенса (1 Грот) 1907 года (Великобритания, Эдуард VII)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1907 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Эдуард VII Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1907 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Эдуард VII

Фотография: TimeLine Auctions

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,89 гр
  • Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 11,000
  • Тираж PROOF 11,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Эдуард VII
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1907
  • Правитель Эдуард VII (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1907 года. Это серебряная монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 82 проданному на аукционе St James’s Auction за 300 GBP. Торги состоялись 2 ноября 2024.

Сохранность
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  • Spink (1)
  • TimeLine Auctions (1)
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1907 на аукционе Spink - February 24, 2021
Продавец Spink
Дата 24 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 45 GBP
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1907 на аукционе TimeLine Auctions - September 9, 2019
Продавец TimeLine Auctions
Дата 9 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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