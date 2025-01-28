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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

2 пенса 1907 года (Великобритания, Эдуард VII)

Аверс монеты - 2 пенса 1907 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Эдуард VII Реверс монеты - 2 пенса 1907 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Эдуард VII

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,94 гр
  • Чистого серебра (0,028 oz) 0,8695 гр
  • Диаметр 13 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 8,760
  • Тираж PROOF 8,760

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Эдуард VII
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1907
  • Правитель Эдуард VII (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1907 года. Это серебряная монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 63086 проданному на аукционе Heritage Auctions за 84 USD. Торги состоялись 17 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Katz (1)
Великобритания 2 пенса 1907 на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность UNC PL
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Великобритания 2 пенса 1907 на аукционе Heritage - April 17, 2014
Великобритания 2 пенса 1907 на аукционе Heritage - April 17, 2014
Продавец Heritage
Дата 17 апреля 2014
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Где продать?

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