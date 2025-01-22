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4 пенса (1 Грот) 1908 года (Великобритания, Эдуард VII)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1908 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Эдуард VII Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1908 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Эдуард VII

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,89 гр
  • Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 9,929
  • Тираж PROOF 9,929

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Эдуард VII
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1908
  • Правитель Эдуард VII (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1908 года. Это серебряная монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 4969 проданному на аукционе Spink UK за 45 GBP. Торги состоялись 24 февраля 2021.

Сохранность
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1908 на аукционе Spink - February 24, 2021
Продавец Spink
Дата 24 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
******
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