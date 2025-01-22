Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
4 пенса (1 Грот) 1908 года (Великобритания, Эдуард VII)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,89 гр
- Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 9,929
- Тираж PROOF 9,929
Описание
- Страна Великобритания
- Период Эдуард VII
- Номинал 4 пенса (1 Грот)
- Год 1908
- Правитель Эдуард VII (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1908 года. Это серебряная монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 4969 проданному на аукционе Spink UK за 45 GBP. Торги состоялись 24 февраля 2021.
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