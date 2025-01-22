flag
Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1 шиллинг 1908 года (Великобритания, Эдуард VII)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1908 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Эдуард VII Реверс монеты - 1 шиллинг 1908 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Эдуард VII

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 5,65 гр
  • Чистого серебра (0,168 oz) 5,2263 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,807,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Эдуард VII
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1908
  • Правитель Эдуард VII (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1908 года. Это серебряная монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 4371 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 1175 USD. Торги состоялись 25 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Baldwin's of St. James's (3)
  • Davissons Ltd. (2)
  • DNW (4)
  • Goldberg (5)
  • Heritage (5)
  • London Coins (3)
  • NOONANS (1)
  • Spink (2)
  • Stack's (16)
  • Александр (9)
Великобритания 1 шиллинг 1908 на аукционе Александр - October 3, 2024
Великобритания 1 шиллинг 1908 на аукционе Александр - October 3, 2024
Продавец Александр
Дата 3 октября 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1908 на аукционе Александр - July 11, 2024
Великобритания 1 шиллинг 1908 на аукционе Александр - July 11, 2024
Продавец Александр
Дата 11 июля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1908 на аукционе Александр - June 13, 2024
Великобритания 1 шиллинг 1908 на аукционе Александр - June 13, 2024
Продавец Александр
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1908 на аукционе Александр - May 16, 2024
Великобритания 1 шиллинг 1908 на аукционе Александр - May 16, 2024
Продавец Александр
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1908 на аукционе Александр - March 21, 2024
Великобритания 1 шиллинг 1908 на аукционе Александр - March 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1908 на аукционе Stack's - February 29, 2024
Великобритания 1 шиллинг 1908 на аукционе Stack's - February 29, 2024
Продавец Stack's
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
280 $
Цена в валюте аукциона 280 USD
Великобритания 1 шиллинг 1908 на аукционе Stack's - February 29, 2024
Великобритания 1 шиллинг 1908 на аукционе Stack's - February 29, 2024
Продавец Stack's
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 140 USD
Великобритания 1 шиллинг 1908 на аукционе Александр - February 22, 2024
Великобритания 1 шиллинг 1908 на аукционе Александр - February 22, 2024
Продавец Александр
Дата 22 февраля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1908 на аукционе Александр - January 25, 2024
Великобритания 1 шиллинг 1908 на аукционе Александр - January 25, 2024
Продавец Александр
Дата 25 января 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1908 на аукционе Александр - December 11, 2023
Великобритания 1 шиллинг 1908 на аукционе Александр - December 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 декабря 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1908 на аукционе Александр - November 13, 2023
Великобритания 1 шиллинг 1908 на аукционе Александр - November 13, 2023
Продавец Александр
Дата 13 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1908 на аукционе Heritage - April 6, 2023
Продавец Heritage
Дата 6 апреля 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1908 на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1908 на аукционе NOONANS - May 24, 2022
Продавец NOONANS
Дата 24 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1908 на аукционе Stack's - August 23, 2021
Великобритания 1 шиллинг 1908 на аукционе Stack's - August 23, 2021
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1908 на аукционе DNW - July 7, 2021
Продавец DNW
Дата 7 июля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1908 на аукционе Spink - May 25, 2021
Великобритания 1 шиллинг 1908 на аукционе Spink - May 25, 2021
Продавец Spink
Дата 25 мая 2021
Сохранность MS61 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1908 на аукционе DNW - March 10, 2021
Продавец DNW
Дата 10 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1908 на аукционе Davissons Ltd. - January 6, 2021
Продавец Davissons Ltd.
Дата 6 января 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1908 на аукционе Stack's - October 21, 2020
Великобритания 1 шиллинг 1908 на аукционе Stack's - October 21, 2020
Продавец Stack's
Дата 21 октября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1908 на аукционе Baldwin's of St. James's - July 23, 2020
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 23 июля 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1908 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 466
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Эдуарда VII Монеты Великобритании 1908 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом 1 шиллинг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 22 янв. 2025
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 22 янв. 2025
Top lot
Top lot
World Money Fair
Аукцион 1 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть