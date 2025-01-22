Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1 шиллинг 1908 года (Великобритания, Эдуард VII)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 5,65 гр
- Чистого серебра (0,168 oz) 5,2263 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,807,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Эдуард VII
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1908
- Правитель Эдуард VII (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1908 года. Это серебряная монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 4371 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 1175 USD. Торги состоялись 25 января 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Baldwin's of St. James's (3)
- Davissons Ltd. (2)
- DNW (4)
- Goldberg (5)
- Heritage (5)
- London Coins (3)
- NOONANS (1)
- Spink (2)
- Stack's (16)
- Александр (9)
Продавец Stack's
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
280 $
Цена в валюте аукциона 280 USD
Продавец Stack's
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 140 USD
Продавец Heritage
Дата 6 апреля 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Davissons Ltd.
Дата 6 января 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 21 октября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
123
Где продать?
Для продажи 1 шиллинг 1908 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск