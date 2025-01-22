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2 пенса 1908 года (Великобритания, Эдуард VII)

Аверс монеты - 2 пенса 1908 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Эдуард VII Реверс монеты - 2 пенса 1908 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Эдуард VII

Фотография: FESOJK s.r.o.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,94 гр
  • Чистого серебра (0,028 oz) 0,8695 гр
  • Диаметр 13 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 15,000
  • Тираж PROOF 15,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Эдуард VII
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1908
  • Правитель Эдуард VII (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1908 года. Это серебряная монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 7348 проданному на аукционе Stack's Bowers за 360 USD. Торги состоялись 19 января 2022.

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Великобритания 2 пенса 1908 на аукционе Ibrahim's Collectibles - February 27, 2022
Великобритания 2 пенса 1908 на аукционе Ibrahim's Collectibles - February 27, 2022
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 27 февраля 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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