Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
2 пенса 1908 года (Великобритания, Эдуард VII)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,94 гр
- Чистого серебра (0,028 oz) 0,8695 гр
- Диаметр 13 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 15,000
- Тираж PROOF 15,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Эдуард VII
- Номинал 2 пенса
- Год 1908
- Правитель Эдуард VII (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1908 года. Это серебряная монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 7348 проданному на аукционе Stack's Bowers за 360 USD. Торги состоялись 19 января 2022.
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