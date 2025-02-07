Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Пенни 1908 года "Тип 1902-1910" (Великобритания, Эдуард VII)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 9,4 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 31,506,000
- Тираж PROOF 3
Описание
- Страна Великобритания
- Период Эдуард VII
- Номинал Пенни
- Год 1908
- Правитель Эдуард VII (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1908 года. Это бронзовая монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1071 проданному на аукционе Spink UK за 8000 USD. Торги состоялись 17 июня 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 22 августа 2024
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 80 USD
Продавец Stack's
Дата 22 августа 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 20 USD
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 14 сентября 2023
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 24 августа 2023
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Sovereign Rarities
Дата 21 сентября 2022
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Karamitsos
Дата 20 марта 2022
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 23 октября 2019
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
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Где продать?
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