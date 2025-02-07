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Пенни 1908 года "Тип 1902-1910" (Великобритания, Эдуард VII)

Аверс монеты - Пенни 1908 года "Тип 1902-1910" - цена монеты - Великобритания, Эдуард VII Реверс монеты - Пенни 1908 года "Тип 1902-1910" - цена монеты - Великобритания, Эдуард VII

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 9,4 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 31,506,000
  • Тираж PROOF 3

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Эдуард VII
  • Номинал Пенни
  • Год 1908
  • Правитель Эдуард VII (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1908 года. Это бронзовая монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1071 проданному на аукционе Spink UK за 8000 USD. Торги состоялись 17 июня 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Пенни 1908 на аукционе Russiancoin - October 17, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 17 октября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1908 на аукционе Russiancoin - September 19, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 19 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1908 на аукционе Stack's - August 22, 2024
Великобритания Пенни 1908 на аукционе Stack's - August 22, 2024
Продавец Stack's
Дата 22 августа 2024
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 80 USD
Великобритания Пенни 1908 на аукционе Stack's - August 22, 2024
Великобритания Пенни 1908 на аукционе Stack's - August 22, 2024
Продавец Stack's
Дата 22 августа 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 20 USD
Великобритания Пенни 1908 на аукционе Russiancoin - August 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1908 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - July 10, 2024
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 10 июля 2024
Сохранность F
Цена
Великобритания Пенни 1908 на аукционе Stack's - September 14, 2023
Великобритания Пенни 1908 на аукционе Stack's - September 14, 2023
Продавец Stack's
Дата 14 сентября 2023
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1908 на аукционе Stack's - August 24, 2023
Великобритания Пенни 1908 на аукционе Stack's - August 24, 2023
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2023
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1908 на аукционе Sovereign Rarities - September 21, 2022
Продавец Sovereign Rarities
Дата 21 сентября 2022
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1908 на аукционе Karamitsos - March 20, 2022
Продавец Karamitsos
Дата 20 марта 2022
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1908 на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1908 на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1908 на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1908 на аукционе Karamitsos - June 13, 2021
Продавец Karamitsos
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
Великобритания Пенни 1908 на аукционе Solidus Numismatik - February 23, 2021
Продавец Solidus Numismatik
Дата 23 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания Пенни 1908 на аукционе Karamitsos - December 6, 2020
Продавец Karamitsos
Дата 6 декабря 2020
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
Великобритания Пенни 1908 на аукционе Solidus Numismatik - November 24, 2020
Продавец Solidus Numismatik
Дата 24 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания Пенни 1908 на аукционе Stack's - October 23, 2019
Великобритания Пенни 1908 на аукционе Stack's - October 23, 2019
Продавец Stack's
Дата 23 октября 2019
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1908 на аукционе DNW - September 19, 2019
Продавец DNW
Дата 19 сентября 2019
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1908 на аукционе Karamitsos - November 3, 2018
Продавец Karamitsos
Дата 3 ноября 2018
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
Великобритания Пенни 1908 на аукционе Goldberg - September 5, 2018
Великобритания Пенни 1908 на аукционе Goldberg - September 5, 2018
Продавец Goldberg
Дата 5 сентября 2018
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи Пенни 1908 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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