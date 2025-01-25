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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Фартинг 1908 года (Великобритания, Эдуард VII)

Аверс монеты - Фартинг 1908 года - цена монеты - Великобритания, Эдуард VII Реверс монеты - Фартинг 1908 года - цена монеты - Великобритания, Эдуард VII

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,8 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,265,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Эдуард VII
  • Номинал Фартинг
  • Год 1908
  • Правитель Эдуард VII (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1908 года. Это бронзовая монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 630 проданному на аукционе Александр за 1249 RUB. Торги состоялись 18 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Александр (12)
Великобритания Фартинг 1908 на аукционе Russiancoin - May 30, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Великобритания Фартинг 1908 на аукционе Александр - May 16, 2024
Великобритания Фартинг 1908 на аукционе Александр - May 16, 2024
Продавец Александр
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU50 NNC
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 401 RUB
Великобритания Фартинг 1908 на аукционе Александр - April 18, 2024
Великобритания Фартинг 1908 на аукционе Александр - April 18, 2024
Продавец Александр
Дата 18 апреля 2024
Сохранность MS60
Цена
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Великобритания Фартинг 1908 на аукционе Александр - April 18, 2024
Великобритания Фартинг 1908 на аукционе Александр - April 18, 2024
Продавец Александр
Дата 18 апреля 2024
Сохранность AU55
Цена
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Великобритания Фартинг 1908 на аукционе Александр - March 21, 2024
Великобритания Фартинг 1908 на аукционе Александр - March 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 марта 2024
Сохранность MS62 NNC
Цена
Великобритания Фартинг 1908 на аукционе Александр - February 22, 2024
Великобритания Фартинг 1908 на аукционе Александр - February 22, 2024
Продавец Александр
Дата 22 февраля 2024
Сохранность AU55
Цена
Великобритания Фартинг 1908 на аукционе Александр - January 25, 2024
Великобритания Фартинг 1908 на аукционе Александр - January 25, 2024
Продавец Александр
Дата 25 января 2024
Сохранность MS62 NNC
Цена
Великобритания Фартинг 1908 на аукционе Александр - January 25, 2024
Великобритания Фартинг 1908 на аукционе Александр - January 25, 2024
Продавец Александр
Дата 25 января 2024
Сохранность MS60
Цена
Великобритания Фартинг 1908 на аукционе Александр - December 21, 2023
Великобритания Фартинг 1908 на аукционе Александр - December 21, 2023
Продавец Александр
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU55
Цена
Великобритания Фартинг 1908 на аукционе Александр - December 11, 2023
Великобритания Фартинг 1908 на аукционе Александр - December 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 декабря 2023
Сохранность MS62 NNC
Цена
Великобритания Фартинг 1908 на аукционе Александр - December 11, 2023
Великобритания Фартинг 1908 на аукционе Александр - December 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания Фартинг 1908 на аукционе Александр - December 11, 2023
Великобритания Фартинг 1908 на аукционе Александр - December 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 декабря 2023
Сохранность AU55
Цена
Великобритания Фартинг 1908 на аукционе Александр - November 13, 2023
Великобритания Фартинг 1908 на аукционе Александр - November 13, 2023
Продавец Александр
Дата 13 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания Фартинг 1908 на аукционе Katz - December 18, 2016
Продавец Katz
Дата 18 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
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