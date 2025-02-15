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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Пенни 1908 года "Тип 1902-1910" (Великобритания, Эдуард VII)

Аверс монеты - Пенни 1908 года "Тип 1902-1910" - цена серебряной монеты - Великобритания, Эдуард VII Реверс монеты - Пенни 1908 года "Тип 1902-1910" - цена серебряной монеты - Великобритания, Эдуард VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,47 гр
  • Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
  • Диаметр 11 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 18,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Эдуард VII
  • Номинал Пенни
  • Год 1908
  • Правитель Эдуард VII (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1908 года. Это серебряная монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1582 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 45 EUR. Торги состоялись 16 марта 2017.

Сохранность
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Великобритания Пенни 1908 на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
Цена
******
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