Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Пенни 1908 года "Тип 1902-1910" (Великобритания, Эдуард VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,47 гр
- Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
- Диаметр 11 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 18,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Эдуард VII
- Номинал Пенни
- Год 1908
- Правитель Эдуард VII (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1908 года. Это серебряная монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1582 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 45 EUR. Торги состоялись 16 марта 2017.
Сохранность
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