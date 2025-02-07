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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1905 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1905
Средняя цена 750 $
Продажи
0 76
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1905
Средняя цена 280 $
Продажи
0 72

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1905
Средняя цена 50 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1905
Средняя цена 45 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
Фартинг 1905
Средняя цена 7 $
Продажи
0 16

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1905
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 161
Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1905
Средняя цена 200 $
Продажи
0 164
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1905
Средняя цена 640 $
Продажи
2 160
Аверс
Реверс
6 пенсов 1905
Средняя цена 3 $
Продажи
0 57
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1905
Средняя цена 25 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 пенса 1905
Средняя цена 120 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
2 пенса 1905
Средняя цена 35 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Пенни 1905
Средняя цена 75 $
Продажи
0 4
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