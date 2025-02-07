Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
2 пенса 1905 года (Великобритания, Эдуард VII)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,94 гр
- Чистого серебра (0,028 oz) 0,8695 гр
- Диаметр 13 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 11,000
- Тираж PROOF 11,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Эдуард VII
- Номинал 2 пенса
- Год 1905
- Правитель Эдуард VII (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1905 года. Это серебряная монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 3008 проданному на аукционе Katz Auction за 62 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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