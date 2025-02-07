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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

2 пенса 1905 года (Великобритания, Эдуард VII)

Аверс монеты - 2 пенса 1905 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Эдуард VII Реверс монеты - 2 пенса 1905 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Эдуард VII

Фотография: Comptoir des Monnaies

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,94 гр
  • Чистого серебра (0,028 oz) 0,8695 гр
  • Диаметр 13 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 11,000
  • Тираж PROOF 11,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Эдуард VII
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1905
  • Правитель Эдуард VII (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1905 года. Это серебряная монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 3008 проданному на аукционе Katz Auction за 62 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Katz (1)
Великобритания 2 пенса 1905 на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Великобритания 2 пенса 1905 на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 2 пенса 1905 на аукционе Coinhouse - December 18, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 18 декабря 2022
Сохранность UNC PL
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Великобритания 2 пенса 1905 на аукционе Katz - November 8, 2020
Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность PL66 PCGS
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 62 EUR
Великобритания 2 пенса 1905 на аукционе Coinhouse - June 17, 2017
Великобритания 2 пенса 1905 на аукционе Coinhouse - June 17, 2017
Продавец Coinhouse
Дата 17 июня 2017
Сохранность UNC PL
Цена

Где продать?

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