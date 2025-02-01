flag
Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

4 пенса (1 Грот) 1905 года (Великобритания, Эдуард VII)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1905 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Эдуард VII Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1905 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Эдуард VII

Фотография: The Coinhouse Auctions

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,89 гр
  • Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 11,000
  • Тираж PROOF 11,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Эдуард VII
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1905
  • Правитель Эдуард VII (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1905 года. Это серебряная монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 585 проданному на аукционе The Coinhouse Auctions за 20 EUR. Торги состоялись 21 октября 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Coinhouse (1)
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1905 на аукционе Coinhouse - October 21, 2017
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1905 на аукционе Coinhouse - October 21, 2017
Продавец Coinhouse
Дата 21 октября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 4 пенса (1 Грот) 1905 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 466
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Эдуарда VII Монеты Великобритании 1905 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом 4 пенса (1 Грот) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Artemide Aste s.r.l.
Аукцион 1 февр. 2025
Top lot
Top lot
Rzeszowski Dom Aukcyjny
Аукцион 25 янв. 2025
Top lot
Top lot
Roccaro Collezioni
Аукцион 15 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть