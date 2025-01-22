Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Пенни 1905 года "Тип 1902-1910" (Великобритания, Эдуард VII)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 9,4 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 17,784,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Эдуард VII
- Номинал Пенни
- Год 1905
- Правитель Эдуард VII (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1905 года. Это бронзовая монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 33135 проданному на аукционе Heritage Auctions за 432 USD. Торги состоялись 20 апреля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 21 января 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 65 USD
12
Где продать?
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