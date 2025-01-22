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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Пенни 1905 года "Тип 1902-1910" (Великобритания, Эдуард VII)

Аверс монеты - Пенни 1905 года "Тип 1902-1910" - цена монеты - Великобритания, Эдуард VII Реверс монеты - Пенни 1905 года "Тип 1902-1910" - цена монеты - Великобритания, Эдуард VII

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 9,4 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 17,784,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Эдуард VII
  • Номинал Пенни
  • Год 1905
  • Правитель Эдуард VII (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1905 года. Это бронзовая монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 33135 проданному на аукционе Heritage Auctions за 432 USD. Торги состоялись 20 апреля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Пенни 1905 на аукционе BAC - December 10, 2024
Продавец BAC
Дата 10 декабря 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания Пенни 1905 на аукционе Russiancoin - October 17, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 17 октября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1905 на аукционе Russiancoin - September 19, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 19 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1905 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - July 10, 2024
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 10 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Пенни 1905 на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания Пенни 1905 на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания Пенни 1905 на аукционе Stephen Album - January 21, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 21 января 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 65 USD
Великобритания Пенни 1905 на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания Пенни 1905 на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания Пенни 1905 на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания Пенни 1905 на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания Пенни 1905 на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Великобритания Пенни 1905 на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания Пенни 1905 на аукционе WAG - December 12, 2021
Продавец WAG
Дата 12 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1905 на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1905 на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1905 на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания Пенни 1905 на аукционе Goldberg - June 16, 2021
Великобритания Пенни 1905 на аукционе Goldberg - June 16, 2021
Продавец Goldberg
Дата 16 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1905 на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания Пенни 1905 на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания Пенни 1905 на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность XF
Цена

Где продать?

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