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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Фартинг 1905 года (Великобритания, Эдуард VII)

Аверс монеты - Фартинг 1905 года - цена монеты - Великобритания, Эдуард VII Реверс монеты - Фартинг 1905 года - цена монеты - Великобритания, Эдуард VII

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,8 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,077,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Эдуард VII
  • Номинал Фартинг
  • Год 1905
  • Правитель Эдуард VII (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1905 года. Это бронзовая монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 61178 проданному на аукционе Heritage Auctions за 212 USD. Торги состоялись 2 апреля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • BAC (7)
  • InAsta (1)
  • Katz (1)
  • Russiancoin (2)
  • Александр (5)
Великобритания Фартинг 1905 на аукционе Russiancoin - October 17, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 17 октября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1905 на аукционе Russiancoin - May 30, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 350 RUB
Великобритания Фартинг 1905 на аукционе Александр - April 18, 2024
Великобритания Фартинг 1905 на аукционе Александр - April 18, 2024
Продавец Александр
Дата 18 апреля 2024
Сохранность AU50
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 390 RUB
Великобритания Фартинг 1905 на аукционе Александр - February 22, 2024
Великобритания Фартинг 1905 на аукционе Александр - February 22, 2024
Продавец Александр
Дата 22 февраля 2024
Сохранность AU50
Цена
Великобритания Фартинг 1905 на аукционе Александр - December 21, 2023
Великобритания Фартинг 1905 на аукционе Александр - December 21, 2023
Продавец Александр
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU50
Цена
Великобритания Фартинг 1905 на аукционе Александр - December 11, 2023
Великобритания Фартинг 1905 на аукционе Александр - December 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 декабря 2023
Сохранность AU50
Цена
Великобритания Фартинг 1905 на аукционе Александр - November 13, 2023
Великобритания Фартинг 1905 на аукционе Александр - November 13, 2023
Продавец Александр
Дата 13 ноября 2023
Сохранность MS64
Цена
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Великобритания Фартинг 1905 на аукционе InAsta - September 22, 2022
Продавец InAsta
Дата 22 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1905 на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1905 на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Фартинг 1905 на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Фартинг 1905 на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Фартинг 1905 на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Фартинг 1905 на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Фартинг 1905 на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Фартинг 1905 на аукционе Katz - December 18, 2016
Продавец Katz
Дата 18 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

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