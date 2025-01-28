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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

3 пенса 1905 года (Великобритания, Эдуард VII)

Аверс монеты - 3 пенса 1905 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Эдуард VII Реверс монеты - 3 пенса 1905 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Эдуард VII

Фотография: BAC Numismatics

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,4 гр
  • Чистого серебра (0,0416 oz) 1,295 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,563,000
  • Тираж PROOF 8,976

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Эдуард VII
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1905
  • Правитель Эдуард VII (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1905 года. Это серебряная монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 83 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 160 GBP. Торги состоялись 20 марта 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 3 пенса 1905 на аукционе CNG - December 18, 2024
Продавец CNG
Дата 18 декабря 2024
Сохранность UNC
Цена
180 $
Цена в валюте аукциона 180 USD
Великобритания 3 пенса 1905 на аукционе BAC - August 27, 2024
Продавец BAC
Дата 27 августа 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 3 пенса 1905 на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 3 пенса 1905 на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 3 пенса 1905 на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 3 пенса 1905 на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 3 пенса 1905 на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Великобритания 3 пенса 1905 на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
Великобритания 3 пенса 1905 на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
Великобритания 3 пенса 1905 на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
Великобритания 3 пенса 1905 на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность VF
Цена
Великобритания 3 пенса 1905 на аукционе Baldwin's of St. James's - June 11, 2019
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 11 июня 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 50 GBP
Великобритания 3 пенса 1905 на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
Великобритания 3 пенса 1905 на аукционе Heritage Eur - May 27, 2017
Продавец Heritage Eur
Дата 27 мая 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
Великобритания 3 пенса 1905 на аукционе Heritage Eur - November 19, 2016
Продавец Heritage Eur
Дата 19 ноября 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 3 пенса 1905 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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