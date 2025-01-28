Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
3 пенса 1905 года (Великобритания, Эдуард VII)
Фотография: BAC Numismatics
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,4 гр
- Чистого серебра (0,0416 oz) 1,295 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,563,000
- Тираж PROOF 8,976
Описание
- Страна Великобритания
- Период Эдуард VII
- Номинал 3 пенса
- Год 1905
- Правитель Эдуард VII (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1905 года. Это серебряная монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 83 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 160 GBP. Торги состоялись 20 марта 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 11 июня 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 50 GBP
Где продать?
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