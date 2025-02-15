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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

6 пенсов 1905 года (Великобритания, Эдуард VII)

Аверс монеты - 6 пенсов 1905 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Эдуард VII Реверс монеты - 6 пенсов 1905 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Эдуард VII

Фотография: InAsta S.p.A.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2,8 гр
  • Чистого серебра (0,0833 oz) 2,59 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,236,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Эдуард VII
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1905
  • Правитель Эдуард VII (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (57)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1905 года. Это серебряная монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 34150 проданному на аукционе Heritage Auctions за 504 USD. Торги состоялись 21 января 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Александр (18)
Великобритания 6 пенсов 1905 на аукционе Александр - July 11, 2024
Великобритания 6 пенсов 1905 на аукционе Александр - July 11, 2024
Продавец Александр
Дата 11 июля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 1794 RUB
Великобритания 6 пенсов 1905 на аукционе Александр - June 13, 2024
Великобритания 6 пенсов 1905 на аукционе Александр - June 13, 2024
Продавец Александр
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
Великобритания 6 пенсов 1905 на аукционе Александр - June 13, 2024
Великобритания 6 пенсов 1905 на аукционе Александр - June 13, 2024
Продавец Александр
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU58
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 1065 RUB
Великобритания 6 пенсов 1905 на аукционе Александр - May 16, 2024
Великобритания 6 пенсов 1905 на аукционе Александр - May 16, 2024
Продавец Александр
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
Великобритания 6 пенсов 1905 на аукционе Александр - May 16, 2024
Великобритания 6 пенсов 1905 на аукционе Александр - May 16, 2024
Продавец Александр
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1905 на аукционе Александр - April 18, 2024
Великобритания 6 пенсов 1905 на аукционе Александр - April 18, 2024
Продавец Александр
Дата 18 апреля 2024
Сохранность AU58
Цена
Великобритания 6 пенсов 1905 на аукционе Александр - March 21, 2024
Великобритания 6 пенсов 1905 на аукционе Александр - March 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
Великобритания 6 пенсов 1905 на аукционе Александр - March 21, 2024
Великобритания 6 пенсов 1905 на аукционе Александр - March 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 марта 2024
Сохранность XF45 PCGS
Цена
Великобритания 6 пенсов 1905 на аукционе Александр - February 22, 2024
Великобритания 6 пенсов 1905 на аукционе Александр - February 22, 2024
Продавец Александр
Дата 22 февраля 2024
Сохранность AU58
Цена
Великобритания 6 пенсов 1905 на аукционе Александр - February 22, 2024
Великобритания 6 пенсов 1905 на аукционе Александр - February 22, 2024
Продавец Александр
Дата 22 февраля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
Великобритания 6 пенсов 1905 на аукционе Александр - February 22, 2024
Великобритания 6 пенсов 1905 на аукционе Александр - February 22, 2024
Продавец Александр
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF45 PCGS
Цена
Великобритания 6 пенсов 1905 на аукционе Александр - January 25, 2024
Великобритания 6 пенсов 1905 на аукционе Александр - January 25, 2024
Продавец Александр
Дата 25 января 2024
Сохранность AU58
Цена
Великобритания 6 пенсов 1905 на аукционе Александр - December 21, 2023
Великобритания 6 пенсов 1905 на аукционе Александр - December 21, 2023
Продавец Александр
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
Великобритания 6 пенсов 1905 на аукционе Александр - December 21, 2023
Великобритания 6 пенсов 1905 на аукционе Александр - December 21, 2023
Продавец Александр
Дата 21 декабря 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
Великобритания 6 пенсов 1905 на аукционе Александр - December 11, 2023
Великобритания 6 пенсов 1905 на аукционе Александр - December 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 декабря 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
Великобритания 6 пенсов 1905 на аукционе Александр - December 11, 2023
Великобритания 6 пенсов 1905 на аукционе Александр - December 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 декабря 2023
Сохранность AU58
Цена
Великобритания 6 пенсов 1905 на аукционе Александр - December 11, 2023
Великобритания 6 пенсов 1905 на аукционе Александр - December 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 декабря 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
Великобритания 6 пенсов 1905 на аукционе Александр - November 13, 2023
Великобритания 6 пенсов 1905 на аукционе Александр - November 13, 2023
Продавец Александр
Дата 13 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
Великобритания 6 пенсов 1905 на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1905 на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1905 на аукционе Heritage - January 26, 2023
Продавец Heritage
Дата 26 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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