Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
6 пенсов 1905 года (Великобритания, Эдуард VII)
Фотография: InAsta S.p.A.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 2,8 гр
- Чистого серебра (0,0833 oz) 2,59 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,236,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Эдуард VII
- Номинал 6 пенсов
- Год 1905
- Правитель Эдуард VII (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (57)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1905 года. Это серебряная монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 34150 проданному на аукционе Heritage Auctions за 504 USD. Торги состоялись 21 января 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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