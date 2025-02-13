Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Пенни 1905 года "Тип 1902-1910" (Великобритания, Эдуард VII)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,47 гр
- Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
- Диаметр 11 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 18,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Эдуард VII
- Номинал Пенни
- Год 1905
- Правитель Эдуард VII (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1905 года. Это серебряная монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 156 проданному на аукционе St James’s Auction за 120 GBP. Торги состоялись 30 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 15 декабря 2016
Сохранность MS67 NGC
Цена
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