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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Пенни 1905 года "Тип 1902-1910" (Великобритания, Эдуард VII)

Аверс монеты - Пенни 1905 года "Тип 1902-1910" - цена серебряной монеты - Великобритания, Эдуард VII Реверс монеты - Пенни 1905 года "Тип 1902-1910" - цена серебряной монеты - Великобритания, Эдуард VII

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,47 гр
  • Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
  • Диаметр 11 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 18,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Эдуард VII
  • Номинал Пенни
  • Год 1905
  • Правитель Эдуард VII (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1905 года. Это серебряная монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 156 проданному на аукционе St James’s Auction за 120 GBP. Торги состоялись 30 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Пенни 1905 на аукционе Katz - November 8, 2020
Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность PL66 PCGS
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 52 EUR
Великобритания Пенни 1905 на аукционе Goldberg - June 3, 2020
Великобритания Пенни 1905 на аукционе Goldberg - June 3, 2020
Продавец Goldberg
Дата 3 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 48 USD
Великобритания Пенни 1905 на аукционе Heritage - December 15, 2016
Великобритания Пенни 1905 на аукционе Heritage - December 15, 2016
Продавец Heritage
Дата 15 декабря 2016
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Великобритания Пенни 1905 на аукционе Heritage - May 29, 2014
Великобритания Пенни 1905 на аукционе Heritage - May 29, 2014
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2014
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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