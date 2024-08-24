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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1829 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
2 эскудо 1829 M AJ
Средняя цена 370 $
Продажи
0 67
Аверс
Реверс
2 эскудо 1829 S JB
Средняя цена 400 $
Продажи
0 15

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 реала 1829 M AJ
Средняя цена 95 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
2 реала 1829 S JB
Средняя цена 120 $
Продажи
0 7

Медные монеты

Аверс
Реверс
8 мараведи 1829
Средняя цена 110 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
4 мараведи 1829
Средняя цена 60 $
Продажи
0 49
Аверс
Реверс
3 мараведи 1829 PP
Средняя цена 80 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
2 мараведи 1829
Средняя цена 45 $
Продажи
0 76
Аверс
Реверс
1 мараведи 1829 PP
Средняя цена 30 $
Продажи
0 45
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