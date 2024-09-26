Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 мараведи 1829 года (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 4 мараведи
- Год 1829
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1829 года. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 60423 проданному на аукционе Heritage Auctions за 431 USD. Торги состоялись 3 января 2012.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
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Дата 17 октября 2022
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Дата 6 июля 2022
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Дата 27 апреля 2022
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Дата 18 октября 2021
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Дата 30 сентября 2020
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Дата 17 марта 2020
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Дата 19 ноября 2019
Сохранность XF
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