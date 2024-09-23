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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 мараведи 1829 года PP (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 мараведи 1829 года PP - цена монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 мараведи 1829 года PP - цена монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 мараведи
  • Год 1829
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Памплона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 мараведи 1829 года со знаком PP. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1217 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 100 EUR. Торги состоялись 8 июня 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (4)
  • Cayón (4)
  • HERVERA (13)
  • ibercoin (1)
  • Pesek Auctions (1)
  • Soler y Llach (13)
  • Tauler & Fau (9)
Испания 1 мараведи 1829 PP на аукционе Tauler & Fau - October 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность XF
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Испания 1 мараведи 1829 PP на аукционе Tauler & Fau - October 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Испания 1 мараведи 1829 PP на аукционе Tauler & Fau - October 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Испания 1 мараведи 1829 PP на аукционе Tauler & Fau - October 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 мараведи 1829 PP на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Испания 1 мараведи 1829 PP на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 29 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 мараведи 1829 PP на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 мараведи 1829 PP на аукционе ibercoin - November 11, 2021
Продавец ibercoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 1 мараведи 1829 PP на аукционе Tauler & Fau - June 8, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 8 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 мараведи 1829 PP на аукционе Tauler & Fau - June 8, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 8 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 мараведи 1829 PP на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 мараведи 1829 PP на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 мараведи 1829 PP на аукционе Tauler & Fau - October 15, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность F
Цена
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Испания 1 мараведи 1829 PP на аукционе Tauler & Fau - April 12, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 мараведи 1829 PP на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 1 мараведи 1829 PP на аукционе Tauler & Fau - May 17, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 мая 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 1 мараведи 1829 PP на аукционе HERVERA - October 15, 2015
Продавец HERVERA
Дата 15 октября 2015
Сохранность VF
Цена
Испания 1 мараведи 1829 PP на аукционе Soler y Llach - October 14, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
Испания 1 мараведи 1829 PP на аукционе HERVERA - April 30, 2015
Продавец HERVERA
Дата 30 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
Испания 1 мараведи 1829 PP на аукционе Soler y Llach - April 29, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 29 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
Испания 1 мараведи 1829 PP на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 мараведи 1829 PP на аукционе Aureo & Calicó - October 30, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 мараведи 1829 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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