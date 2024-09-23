Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 мараведи 1829 года PP (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2 гр
- Диаметр 17 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 мараведи
- Год 1829
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Памплона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 мараведи 1829 года со знаком PP. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1217 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 100 EUR. Торги состоялись 8 июня 2021.
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
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Продавец Pesek Auctions
Дата 29 марта 2023
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
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Продавец ibercoin
Дата 11 ноября 2021
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Продавец Tauler & Fau
Дата 8 июня 2021
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Продавец Tauler & Fau
Дата 8 июня 2021
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
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Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
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Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность F
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Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2018
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Дата 23 апреля 2015
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Где продать?
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