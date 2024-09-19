Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1829 года (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 мараведи
- Год 1829
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1829 года. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 247 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 320 EUR. Торги состоялись 23 апреля 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 24 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 сентября 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 6 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 5 февраля 2016
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 3 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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