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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 мараведи 1829 года (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 мараведи 1829 года - цена монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 мараведи 1829 года - цена монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 мараведи
  • Год 1829
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1829 года. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 247 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 320 EUR. Торги состоялись 23 апреля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Soler y Llach (2)
  • Stack's (1)
  • Tauler & Fau (4)
Испания 8 мараведи 1829 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Испания 8 мараведи 1829 на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 7, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Испания 8 мараведи 1829 на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 24, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 24 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1829 на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Испания 8 мараведи 1829 на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1829 на аукционе Roma Numismatics - February 25, 2021
Продавец Roma Numismatics
Дата 25 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
Испания 8 мараведи 1829 на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1829 на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1829 на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1829 на аукционе Tauler & Fau - September 24, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 сентября 2019
Сохранность F
Цена
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Испания 8 мараведи 1829 на аукционе Jesús Vico - June 6, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 6 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1829 на аукционе Tauler & Fau - October 15, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1829 на аукционе Soler y Llach - October 26, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 8 мараведи 1829 на аукционе HERVERA - October 26, 2017
Продавец HERVERA
Дата 26 октября 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 8 мараведи 1829 на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1829 на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1829 на аукционе Stack's - February 5, 2016
Испания 8 мараведи 1829 на аукционе Stack's - February 5, 2016
Продавец Stack's
Дата 5 февраля 2016
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Испания 8 мараведи 1829 на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1829 на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность AU
Цена
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Испания 8 мараведи 1829 на аукционе ibercoin - December 3, 2014
Продавец ibercoin
Дата 3 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1829 на аукционе Herrero - December 13, 2012
Продавец Herrero
Дата 13 декабря 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 мараведи 1829 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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