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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1829 года S JB (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 эскудо 1829 года S JB - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 эскудо 1829 года S JB - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1829
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1829 года со знаком S JB. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1825 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 600 EUR. Торги состоялись 28 октября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Soler y Llach (1)
  • Stack's (1)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 2 эскудо 1829 S JB на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 2 эскудо 1829 S JB на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
427 $
Цена в валюте аукциона 390 EUR
Испания 2 эскудо 1829 S JB на аукционе Stack's - June 3, 2022
Испания 2 эскудо 1829 S JB на аукционе Stack's - June 3, 2022
Продавец Stack's
Дата 3 июня 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
420 $
Цена в валюте аукциона 420 USD
Испания 2 эскудо 1829 S JB на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1829 S JB на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1829 S JB на аукционе Tauler & Fau - February 2, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1829 S JB на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1829 S JB на аукционе Auction World - April 23, 2018
Продавец Auction World
Дата 23 апреля 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1829 S JB на аукционе SINCONA - May 16, 2017
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1829 S JB на аукционе HERVERA - October 16, 2014
Продавец HERVERA
Дата 16 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1829 S JB на аукционе Soler y Llach - October 15, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1829 S JB на аукционе Aureo & Calicó - May 28, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1829 S JB на аукционе Aureo & Calicó - October 28, 2008
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2008
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1829 S JB на аукционе Cayón - December 10, 2006
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2006
Сохранность XF
Цена
Испания 2 эскудо 1829 S JB на аукционе Cayón - October 5, 2005
Продавец Cayón
Дата 5 октября 2005
Сохранность XF
Цена
Испания 2 эскудо 1829 S JB на аукционе Heritage - January 10, 2005
Испания 2 эскудо 1829 S JB на аукционе Heritage - January 10, 2005
Продавец Heritage
Дата 10 января 2005
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1829 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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