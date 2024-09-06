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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

3 мараведи 1829 года PP (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 3 мараведи 1829 года PP - цена монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 3 мараведи 1829 года PP - цена монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 3 мараведи
  • Год 1829
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Памплона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 3 мараведи 1829 года со знаком PP. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1369 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 135 EUR. Торги состоялись 5 февраля 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (3)
  • Cayón (2)
  • HERVERA (1)
  • Numis.be (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (3)
Испания 3 мараведи 1829 PP на аукционе Tauler & Fau - October 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF
Цена
159 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Испания 3 мараведи 1829 PP на аукционе Tauler & Fau - October 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность F
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Испания 3 мараведи 1829 PP на аукционе Tauler & Fau - June 8, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 8 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 мараведи 1829 PP на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 3 мараведи 1829 PP на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2018
Сохранность F
Цена
******
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Испания 3 мараведи 1829 PP на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2017
Сохранность F
Цена
Испания 3 мараведи 1829 PP на аукционе Cayón - September 24, 2014
Продавец Cayón
Дата 24 сентября 2014
Сохранность F
Цена
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Испания 3 мараведи 1829 PP на аукционе Aureo & Calicó - February 5, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Испания 3 мараведи 1829 PP на аукционе Numis.be - May 20, 2013
Продавец Numis.be
Дата 20 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 мараведи 1829 PP на аукционе HERVERA - February 22, 2011
Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2011
Сохранность F
Цена
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Испания 3 мараведи 1829 PP на аукционе Soler y Llach - February 21, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 21 февраля 2011
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 3 мараведи 1829 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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