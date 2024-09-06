Испания Период: 1746-1939 1746-1939
3 мараведи 1829 года PP (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 3 мараведи
- Год 1829
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Памплона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 3 мараведи 1829 года со знаком PP. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1369 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 135 EUR. Торги состоялись 5 февраля 2014.
Сохранность
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (3)
- Cayón (2)
- HERVERA (1)
- Numis.be (1)
- Soler y Llach (1)
- Tauler & Fau (3)
Продавец Tauler & Fau
Дата 8 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2018
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 24 сентября 2014
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numis.be
Дата 20 мая 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2011
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 3 мараведи 1829 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск