Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 мараведи 1829 года (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 мараведи
- Год 1829
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (76)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1829 года. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 78 проданному на аукционе Silicua Coins SL за 230 EUR. Торги состоялись 24 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 23 июля 2024
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 55 USD
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 24 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 25 ноября 2022
Сохранность MS63 NN Coins
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 28 октября 2022
Сохранность MS64 NN Coins
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 30 сентября 2022
Сохранность MS63 NN Coins
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 20 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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