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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1829 года M AJ (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 эскудо 1829 года M AJ - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 эскудо 1829 года M AJ - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1829
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (67) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1829 года со знаком M AJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 674 проданному на аукционе Cayón Subastas за 725 EUR. Торги состоялись 9 мая 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 2 эскудо 1829 M AJ на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
609 $
Цена в валюте аукциона 570 EUR
Испания 2 эскудо 1829 M AJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 2 эскудо 1829 M AJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
383 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Испания 2 эскудо 1829 M AJ на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1829 M AJ на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1829 M AJ на аукционе GMA Numismatica Napoli srl - March 24, 2023
Продавец GMA Numismatica Napoli srl
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1829 M AJ на аукционе Stack's - June 3, 2022
Испания 2 эскудо 1829 M AJ на аукционе Stack's - June 3, 2022
Продавец Stack's
Дата 3 июня 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1829 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1829 M AJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 эскудо 1829 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - July 8, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 июля 2021
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 эскудо 1829 M AJ на аукционе SINCONA - May 18, 2021
Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1829 M AJ на аукционе Tauler & Fau - September 22, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1829 M AJ на аукционе Nomisma - June 4, 2020
Продавец Nomisma
Дата 4 июня 2020
Сохранность VF
Цена
Испания 2 эскудо 1829 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 эскудо 1829 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - February 13, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 февраля 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1829 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1829 M AJ на аукционе Tauler & Fau - January 14, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 14 января 2020
Сохранность XF
Цена
Испания 2 эскудо 1829 M AJ на аукционе Tauler & Fau - January 14, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 14 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1829 M AJ на аукционе Tauler & Fau - November 19, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 19 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 эскудо 1829 M AJ на аукционе Cayón - July 18, 2019
Продавец Cayón
Дата 18 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1829 M AJ на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1829 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1829 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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