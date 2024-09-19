Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 эскудо 1829 года M AJ (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 эскудо
- Год 1829
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (67) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1829 года со знаком M AJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 674 проданному на аукционе Cayón Subastas за 725 EUR. Торги состоялись 9 мая 2013.
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
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Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец Stack's
Дата 3 июня 2022
Сохранность AU58 NGC
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Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность AU
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 июля 2021
Сохранность AU
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 сентября 2020
Сохранность XF
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Дата 12 марта 2020
Сохранность AU
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Дата 13 февраля 2020
Сохранность MS62 NGC
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Дата 23 января 2020
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Дата 14 января 2020
Сохранность XF
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Дата 19 ноября 2019
Сохранность AU
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