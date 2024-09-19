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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1766 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1/2 эскудо 1766 M PJ
Средняя цена 200 $
Продажи
1 34
Аверс
Реверс
1/2 эскудо 1766 S VC
Средняя цена 220 $
Продажи
0 18

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 реала 1766 M PJ
Средняя цена 60 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
2 реала 1766 S VC
Средняя цена 120 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
1 реал 1766 M PJ
Средняя цена 65 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
1/2 реала 1766 M PJ
Средняя цена 55 $
Продажи
0 17

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 корнадо без года (1759-1788) PA
Средняя цена 35 $
Продажи
0 14
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