Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 эскудо 1766 года M PJ (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 1,75 гр
- Чистого золота (0,0506 oz) 1,575 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 1/2 эскудо
- Год 1766
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1766 года со знаком M PJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 4073 проданному на аукционе Cayón Subastas за 750 EUR. Торги состоялись 27 января 2022.
Сохранность
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
238 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 10 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 10 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 19 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 мая 2016
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Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2015
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Цена
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Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
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Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2014
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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