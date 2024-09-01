Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1766 года M PJ (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1607 oz) 4,998 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 2 реала
- Год 1766
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1766 года со знаком M PJ. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1307 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 120 EUR. Торги состоялись 21 сентября 2017.
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Дата 27 октября 2023
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Дата 5 июля 2023
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Сохранность XF40 PCGS
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Дата 29 мая 2018
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