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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 эскудо 1766 года S VC (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 1/2 эскудо 1766 года S VC - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 1/2 эскудо 1766 года S VC - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 1,75 гр
  • Чистого золота (0,0506 oz) 1,575 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 1/2 эскудо
  • Год 1766
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1766 года со знаком S VC. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1619 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 295 EUR. Торги состоялись 16 марта 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (11)
  • Cayón (1)
  • HERVERA (1)
  • Jesús Vico (1)
  • Monedalia.es (2)
  • Soler y Llach (2)
Испания 1/2 эскудо 1766 S VC на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
154 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Испания 1/2 эскудо 1766 S VC на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
184 $
Цена в валюте аукциона 175 EUR
Испания 1/2 эскудо 1766 S VC на аукционе Monedalia.es - June 16, 2021
Продавец Monedalia.es
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 эскудо 1766 S VC на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1766 S VC на аукционе Soler y Llach - October 15, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 эскудо 1766 S VC на аукционе Monedalia.es - March 28, 2019
Продавец Monedalia.es
Дата 28 марта 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 эскудо 1766 S VC на аукционе HERVERA - May 3, 2018
Продавец HERVERA
Дата 3 мая 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 эскудо 1766 S VC на аукционе Soler y Llach - May 2, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 эскудо 1766 S VC на аукционе Aureo & Calicó - April 22, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1766 S VC на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1766 S VC на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1766 S VC на аукционе Aureo & Calicó - May 27, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1766 S VC на аукционе Aureo & Calicó - March 6, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1766 S VC на аукционе Aureo & Calicó - April 25, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2012
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1766 S VC на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1766 S VC на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2011
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1766 S VC на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1766 S VC на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2008
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2008
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 эскудо 1766 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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