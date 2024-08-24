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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 реала 1766 года S VC (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 2 реала 1766 года S VC - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 2 реала 1766 года S VC - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1607 oz) 4,998 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 2 реала
  • Год 1766
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1766 года со знаком S VC. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1609 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 230 EUR. Торги состоялись 27 октября 2010.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (8)
  • Cayón (1)
  • Herrero (1)
  • HERVERA (1)
  • Monedalia.es (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (3)
Испания 2 реала 1766 S VC на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность F
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Испания 2 реала 1766 S VC на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
134 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Испания 2 реала 1766 S VC на аукционе Monedalia.es - September 20, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность F
Цена
Испания 2 реала 1766 S VC на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1766 S VC на аукционе Tauler & Fau - July 8, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 8 июля 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1766 S VC на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1766 S VC на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 2 реала 1766 S VC на аукционе Tauler & Fau - June 28, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 2 реала 1766 S VC на аукционе Herrero - November 29, 2016
Продавец Herrero
Дата 29 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
Испания 2 реала 1766 S VC на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1766 S VC на аукционе Soler y Llach - February 24, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1766 S VC на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1766 S VC на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2015
Сохранность VF
Цена
Испания 2 реала 1766 S VC на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1766 S VC на аукционе Aureo & Calicó - July 3, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2014
Сохранность VF
Цена
Испания 2 реала 1766 S VC на аукционе Aureo & Calicó - October 27, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 октября 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 реала 1766 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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