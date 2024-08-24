Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1766 года S VC (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1607 oz) 4,998 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 2 реала
- Год 1766
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1766 года со знаком S VC. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1609 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 230 EUR. Торги состоялись 27 октября 2010.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 8 июля 2020
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2019
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Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
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Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2015
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2014
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