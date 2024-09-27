Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 реал 1766 года M PJ (Испания, Карл III)
Фотография: ibercoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0803 oz) 2,499 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 1 реал
- Год 1766
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1766 года со знаком M PJ. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 159 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 230 EUR. Торги состоялись 29 октября 2014.
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 8 июля 2020
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Продавец Numismática Leilões
Дата 21 октября 2019
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 июля 2018
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Цена
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Продавец Herrero
Дата 8 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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