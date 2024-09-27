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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 реала 1766 года M PJ (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 1/2 реала 1766 года M PJ - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 1/2 реала 1766 года M PJ - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: ibercoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0435 oz) 1,3545 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 1/2 реала
  • Год 1766
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1766 года со знаком M PJ. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1174 проданному на аукционе ibercoin за 240 EUR. Торги состоялись 26 сентября 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (5)
  • Cayón (6)
  • CoinsNB (1)
  • Herrero (1)
  • ibercoin (2)
  • Monedalia.es (1)
  • Silicua Coins (1)
Испания 1/2 реала 1766 M PJ на аукционе CoinsNB - June 1, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 1 июня 2024
Сохранность VF
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 24 EUR
Испания 1/2 реала 1766 M PJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 34 EUR
Испания 1/2 реала 1766 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 реала 1766 M PJ на аукционе Monedalia.es - September 20, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1766 M PJ на аукционе Silicua Coins - March 25, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 25 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1766 M PJ на аукционе Cayón - June 23, 2021
Продавец Cayón
Дата 23 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 1/2 реала 1766 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 1/2 реала 1766 M PJ на аукционе ibercoin - April 7, 2020
Продавец ibercoin
Дата 7 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1766 M PJ на аукционе Cayón - December 28, 2018
Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1766 M PJ на аукционе ibercoin - October 3, 2018
Продавец ibercoin
Дата 3 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 реала 1766 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - July 4, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1766 M PJ на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 реала 1766 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 реала 1766 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - May 28, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
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Испания 1/2 реала 1766 M PJ на аукционе Cayón - April 1, 2014
Продавец Cayón
Дата 1 апреля 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1766 M PJ на аукционе Cayón - December 10, 2006
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2006
Сохранность XF
Цена
Испания 1/2 реала 1766 M PJ на аукционе Cayón - December 10, 2006
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2006
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 реала 1766 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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